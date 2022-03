Cina: buona crescita commercio estero nello Xinjiang

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 23 MAR - La regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale ha registrato un volume di 23,82 miliardi di yuan (3,75 miliardi di dollari) per quanto riguarda il commercio con l'estero nei primi due mesi di quest'anno, con un aumento del 34,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha reso noto oggi l'autorità doganale locale.

Secondo la dogana di Urumqi, il Kirghizistan è diventato il più grande partner commerciale dello Xinjiang nel periodo in esame, con scambi per 8,5 miliardi di yuan. Le attività commerciali dello Xinjiang con Tagikistan, Russia, Indonesia, i Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road, così come con quelli che partecipano al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) sono aumentate significativamente durante gennaio e febbraio.

Yuan Jiangwei, un funzionario della dogana, ha attribuito le ottime cifre in parte agli sforzi delle autorità locali volti ad aiutare le aziende del commercio estero ad assicurarsi ordini ed esplorare nuovi mercati. (XINHUA)