Cina: aumento area sportiva pro capite a 2,6 mq

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - L'area totale pro capite destinata allo sport in Cina dovrebbe raggiungere i 2,6 metri quadrati nel 2025, secondo un piano che mira ad aggiornare il sistema nazionale di servizi pubblici di fitness divulgato oggi.

La Cina ha migliorato le proprie infrastrutture sportive nazionali negli ultimi anni, dimostrando il successo del continuo sviluppo del fitness. Il nuovo piano prevede un tasso di partecipazione all'esercizio fisico regolare del 38,5% nel 2025 e del 45% nel 2035.

"Il piano riguarda le persone di tutte le età", ha spiegato Chen Shiyang, un professore della Beijing Sports University, il quale ha aggiunto che "lo sviluppo dello sport sarà condiviso da tutti e questa cultura influenzerà sempre più aree".

Le Olimpiadi invernali del 2022 sono state un fattore chiave per incoraggiare la popolazione a praticare sport.

Quando Pechino si è aggiudicata i diritti nel 2015 per ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2022, la Cina ha fissato l'obiettivo di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali. Secondo il National Bureau of Statistics (Nbs), sono oltre 346 milioni i cinesi che hanno partecipato a tali sport o attività ricreative correlate da quando è stata fatta tale promessa, alla fine di ottobre 2021.

Con il rapido aumento della popolazione coinvolta in attività sportive, il piano mira a creare un migliore sistema nazionale di fitness. In ogni comunità viene nominato almeno un istruttore e gli appassionati di sport sono incoraggiati a fondare i propri club.

"Introdurre istruttori sportivi nelle comunità è una soluzione creativa", ha spiegato Wang Xueli, direttore del centro per lo sviluppo dell'industria sportiva della Tsinghua University, "attiverà l'intervento degli istruttori in quanto gruppo, soddisfacendo i bisogni del maggior numero possibile di persone".

Per promuovere lo sviluppo degli sport all'aperto, il piano incoraggia i governi locali a creare strutture in vari spazi disponibili come parchi, colline e rive dei fiumi.

"Il piano si concentra molto sugli sport all'aperto, che permetteranno alle persone di godere della natura e di occuparsi della propria salute", ha precisato Lin Xianpeng, vice presidente della scuola di management della Beijing Sports University.

Inoltre, l'utilizzo della tecnologia è considerato uno dei punti salienti del piano: "l'innovazione è una parte fondamentale della promozione dello sport e le nuove tecnologie come il 5G offriranno più possibilità di fare esercizio", ha concluso Wang. (XINHUA)