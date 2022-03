Cina-Algeria: una joint venture da 7 mld di dollari

(XINHUA) - ALGERI, 23 MAR - Alcune imprese algerine e cinesi hanno sottoscritto ieri un accordo per stabilire una joint venture per un progetto dedicato ai fosfati integrati con un budget d'investimento di 7 miliardi di dollari, come ha fatto sapere il colosso energetico algerino Sonatrach tramite una dichiarazione.

Nell'ambito del nuovo accordo, il gruppo algerino Asmidal, una consociata di Sonatrach, e la società mineraria Manal hanno concordato con le compagnie cinesi Wuhuan Engineering e Tian'An Chemical di avviare una joint venture dal nome Algerian Chinese Fertilizers Company, con il 56% delle azioni di proprietà della parte algerina e il restante 44% delle due imprese cinesi.

Quello in questione è il primo progetto integrato di estrazione mineraria e di produzione di fertilizzanti in Algeria, con l'obiettivo di raggiungere una capacità di output annuale di 5,4 milioni di tonnellate di fertilizzanti.

Il progetto prevede lo sfruttamento del giacimento di fosfati nella miniera di Bled El Hadba e Djebel Onk nella provincia di Tebessa, che si trova più a est, la trasformazione del prodotto in fertilizzante e la creazione di strutture nel porto della provincia orientale di Annaba per facilitare l'esportazione.

L'iniziativa dovrebbe generare circa 12.000 posti di lavoro durante la fase di costruzione nonché 6.000 posti di lavoro diretti e 24.000 indiretti una volta avviata la produzione.

