Studio, ripartiti 2021 investimenti Cina in Europa

(XINHUA) - BERLINO, 22 MAR - Dopo il crollo provocato dalla pandemia degli investimenti aziendali cinesi in Europa nel 2020, il numero di transazioni è nuovamente aumentato e ha raggiunto quota 155 nel 2021, secondo uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza Ernst & Young (Ey) Germany.

Secondo lo studio, il volume totale delle transazioni è addirittura aumentato di otto volte per un valore di 12,4 miliardi di dollari. Il maggiore investimento singolo da parte di una società cinese in Europa è stata l'acquisizione del dipartimento elettrodomestici di Philips, con sede ad Amsterdam, che è stato venduto alla società d'investimento Hillhouse Capital con sede a Hong Kong per 4,4 miliardi di dollari.

La seconda transazione più significativa è stata l'acquisizione da parte di Tencent dello sviluppatore di videogiochi britannico Sumo Digital, seguita dall'acquisizione da parte di China International Marine Containers del produttore danese di container reefer Maersk Container Industry, entrambe per 1,1 miliardi di dollari. (SEGUE)