Studio, ripartiti 2021 investimenti Cina in Europa (2)

(XINHUA) - BERLINO, 22 MAR - Nel 2021, la Gran Bretagna ha sostituito la Germania come mercato più attivo in termini di investimenti cinesi, con 36 acquisizioni e partecipazioni societarie. La Germania ha registrato 35 transazioni, seguita dai Paesi Bassi con 13 transazioni.

Le aziende industriali tradizionali rappresentano ancora la maggior parte delle operazioni, dato che 30 delle 155 transazioni in Europa hanno avuto luogo nel settore industriale, secondo lo studio. Tuttavia, il numero era leggermente inferiore a quello del 2020.

"Gli investitori cinesi sono ancora interessati ai fornitori automobilistici europei o alle aziende di ingegneria meccanica, ma ancora di più nei sottosettori dell'elettromobilità, della guida autonoma e dei materiali high-tech", ha spiegato Yi Sun, partner e responsabile presso Ey dei servizi commerciali cinesi nella regione Europa occidentale.

In Germania in particolare, ci sono stati "alcuni grandi investimenti in startup l'anno scorso, in cui gli investitori cinesi hanno rivestito un ruolo importante", ha specificato Sun.

Oltre alle competenze ingegneristiche tedesche, "le competenze di e-commerce sono sempre più richieste". (XINHUA)