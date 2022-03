SF Airlines sosterrà creazione hub trasporto merci

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - SF Airlines, il più grande vettore merci aereo della Cina, supporterà la creazione di un hub internazionale per il trasporto aereo di merci a Ezhou nella provincia dell'Hubei, nell'area centrale del Paese. È quanto reso noto quest'oggi dalla compagnia aerea per il trasporto merci.

SF Airlines costruirà gradualmente una rete di collegamenti aerei che interesserà tutto il Paese e collegherà tutto il mondo con l'Ezhou Huahu Airport che avrà una posizione centrale, con l'obiettivo di rafforzare l'economia locale e sostenere il sistema logistico moderno del Paese, ha specificato la società.

Il velivolo da carico 'all-cargo' B757-200 ha appena concluso nella giornata di sabato la prova di volo di dimostrazione presso l'Ezhou Huahu Airport finalizzata ad accertare la procedura di volo, le strutture di navigazione e le capacità di supporto completo dell'aeroscalo.

L'Ezhou Huahu Airport è il primo hub aeroportuale dell'Asia e il quarto al mondo per il trasporto merci. Oltre al suo compito chiave di gestione di carico via aerea, l'aeroporto potrebbe anche servire i voli passeggeri. La sua apertura è prevista per la fine di giugno di quest'anno.

Con sede a Shenzhen, SF Airlines è il ramo dell'aviazione di SF Express, il colosso cinese delle consegne. La portata della sua flotta di velivoli da carico 'all-cargo' è attualmente di 69 unità e si prevede che superi le 70 entro la fine del 2022.

