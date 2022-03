I partecipanti alle Paralimpiadi guardano al futuro

(XINHUA) - LANZHOU, 22 MAR - Guo Yujie ricorderà i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 per gli anni a venire.

Portabandiera della delegazione cinese alla cerimonia di apertura, Guo ha vinto una medaglia d'oro nello sprint standing femminile di para biathlon meno di 24 ore dopo la serata inaugurale.

"Finché persevero, tutto è possibile", ha dichiarato Guo, aggiungendo che Pechino 2022 incoraggerà sempre più persone con disabilità a realizzare il loro sogno e a ritrovare la fiducia in sé stesse.

Guo e i suoi compagni di squadra di para sci di fondo e para biathlon a gennaio si sono preparati per Pechino 2022 alla base nazionale di allenamento per eventi sulla neve di Baiyin nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale.

A questi Giochi, la Cina, Paese ospitante, ha schierato 33 atleti per poter partecipare a tutti i 38 eventi di para sci di fondo e para biathlon, vincendo 11 ori, 8 argenti e 11 medaglie di bronzo.

Wang Hongwei, 32 anni, manager della base di allenamento, è stato presente anche a Pechino 2022 in qualità di ufficiale tecnico nazionale per lo sci alpino.

Wang ha dichiarato di aver tratto molto beneficio dalla sua esperienza a Pechino 2022, che le ha regalato molta più fiducia nel futuro sviluppo dello sport per persone con disabilità in Cina.

"Ai Giochi Paralimpici Invernali, molte strutture senza barriere hanno soddisfatto le esigenze degli atleti, e in caso di bisogno di aiuto c'erano sempre molti volontari nelle vicinanze", ha riferito Wang, aggiungendo che i servizi mostravano uguaglianza e rispetto per le persone con disabilità.

