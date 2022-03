I partecipanti alle Paralimpiadi guardano al futuro (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 22 MAR - Wang e i suoi colleghi hanno completato la ricostruzione senza barriere delle strutture alla fine del 2021, compresi gli appartamenti degli atleti, i ristoranti e le sale di allenamento al coperto della base di allenamento.

Anche Wang Chenyang, medaglia d'oro cinese nel para sci di fondo, si è preparato per i Giochi nella città di Baiyin, e ha sottolineato che le infrastrutture della base sono di altissimo livello.

Pochi giorni fa, la delegazione cinese ha inviato una lettera di ringraziamento alla base di allenamento in segno di riconoscenza per i suoi eccezionali servizi.

Wang Hongwei crede di aver accumulato maggiore esperienza nel rispondere alle esigenze delle persone con disabilità grazie a Pechino 2022.

"Sono fiduciosa che in futuro, alla base guiderò la mia squadra per sostenere le persone con disabilità nei loro allenamenti e nelle gare", ha detto Wang, esprimendo anche la convinzione che lo sviluppo dello sport per le persone con disabilità in Cina migliorerà sempre di più.

I dati della Federazione cinese delle persone con disabilità mostrano che dal 2016, la Cina ha tenuto attività para sportive invernali per sei anni consecutivi, e il numero di province, regioni autonome e municipalità coinvolte sono passate da 14 a 31, mentre il numero di partecipanti è passato da 10.000 a oltre 300.000.

La Cina ha vinto 61 medaglie alle Paralimpiadi invernali di Pechino, di cui 18 d'oro, dominando sia il medagliere d'oro che quello complessivo.

"Spero di poter partecipare ai prossimi Giochi in Italia e di conquistare di nuovo la gloria per il mio Paese", ha affermato Guo, che ha recentemente compiuto 18 anni. (XINHUA)