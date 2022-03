Covid: Cina, a Shenyang scatta il 'circuito chiuso'

(XINHUA) - SHENYANG, 22 MAR - Le autorità di Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, nella Cina nord-orientale, oggi hanno iniziato ad attuare la gestione a circuito chiuso delle comunità e dei villaggi nel tentativo di contenere l'epidemia locale di Covid-19.

I residenti urbani devono presentare il risultato negativo di un test molecolare effettuato entro 48 ore e un pass speciale per entrare e uscire dalle loro comunità residenziali, secondo il quartier generale per la prevenzione e il controllo del Covid-19 della città. I residenti rurali, invece, hanno bisogno di un pass per entrare e uscire dai loro villaggi.

Le autorità sanitarie locali hanno lanciato stamattina un terzo ciclo di test molecolari in tutta la città. Il secondo ciclo di test di massa, condotto da mezzogiorno di sabato alla mezzanotte di domenica, ha identificato 45 casi positivi, secondo una conferenza stampa tenuta oggi dalle autorità municipali.

Alla data di ieri, la città di Shenyang ha segnalato 241 casi positivi locali, tra cui 94 casi confermati e 147 portatori asintomatici, nell'ultima epidemia. (XINHUA)