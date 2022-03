Covid: a Laixi consulenza psicologica per studenti

(XINHUA) - JINAN, 22 MAR - La città di Laixi, amministrata dalla città portuale di Qingdao nella provincia del Shandong, in Cina orientale, ha lanciato la sua prima lezione di consulenza psicologica online all'inizio del mese, in seguito alle segnalazioni di un nuovo focolaio di infezioni locali in città durante l'ultima ricomparsa del Covid-19.

Poiché le lezioni in presenza sono state sospese, le scuole locali hanno organizzato una vasta gamma di attività di consulenza psicologica, tra cui discussioni in classe e corsi online, al fine di aiutare gli studenti a rispondere correttamente alle proprie reazioni, nonché a svolgere adattamento psicologico e autoapprendimento.

Alla data del 20 marzo, Laixi aveva registrato 859 casi confermati di Covid-19 e 944 casi asintomatici durante l'ultima ondata. Più di 60.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori della città hanno iniziato a seguire le lezioni online per frenare i contagi.

"Con l'improvvisa ricomparsa del virus, all'inizio ero un po' nervoso, ma i nostri insegnanti hanno tenuto lezioni di consulenza psicologica, aiutandomi a gestire meglio le mie emozioni e a prendermi cura di me stesso", ha affermato Zhao Yixin, uno studente della scuola elementare Zhuhe della città.

