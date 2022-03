Covid: a Laixi consulenza psicologica per studenti

(XINHUA) - JINAN, 22 MAR - La città di Laixi, amministrata dalla città portuale di Qingdao nella provincia del Shandong, in Cina orientale, ha lanciato la sua prima lezione di consulenza psicologica online all'inizio del mese, in seguito alle segnalazioni di un nuovo focolaio di infezioni locali in città durante l'ultima ricomparsa del Covid-19.

Poiché le lezioni in presenza sono state sospese, le scuole locali hanno organizzato una vasta gamma di attività di consulenza psicologica, tra cui discussioni in classe e corsi online, al fine di aiutare gli studenti a rispondere correttamente alle proprie reazioni, nonché a svolgere adattamento psicologico e autoapprendimento.

Alla data del 20 marzo, Laixi aveva registrato 859 casi confermati di Covid-19 e 944 casi asintomatici durante l'ultima ondata. Più di 60.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori della città hanno iniziato a seguire le lezioni online per frenare i contagi.

"Con l'improvvisa ricomparsa del virus, all'inizio ero un po' nervoso, ma i nostri insegnanti hanno tenuto lezioni di consulenza psicologica, aiutandomi a gestire meglio le mie emozioni e a prendermi cura di me stesso", ha affermato Zhao Yixin, uno studente della scuola elementare Zhuhe della città.

Offrendo colloqui privati, orientamento online e altre forme di consulenza psicologica, la città è riuscita a comprendere l'attuale stato di salute mentale di quasi 20.000 studenti che seguono le lezioni a casa. Anche le organizzazioni di welfare pubblico si sono unite al progetto per tutelare la salute mentale dei minori nell'impatto della pandemia.

Oltre alla consulenza professionale e al sostegno fornito dalle organizzazioni sociali, il governo locale ha redatto una serie di manuali di autoassistenza psicologica per gli studenti.

Le videolezioni registrate dai migliori psicologi vengono aggiornate regolarmente, offrendo le competenze necessarie per il riadattamento psicologico.

La città di Laixi ha inoltre istituito delle linee telefoniche dirette per gli studenti locali e i loro genitori, così come per i docenti, attraverso le quali si può ottenere un supporto immediato 24 ore su 24.

Le autorità scolastiche della città hanno inviato delle task force speciali per dotare gli studenti in isolamento di strumenti per l'apprendimento online e quattro insegnanti di psicologia sono stati dislocati nei luoghi di quarantena per fornire assistenza, secondo Zhao Qiaoyun, vice direttore dell'ufficio istruzione e sport della città.

L'insegnante di psicologia Cheng Honghong ha lavorato in un luogo di quarantena per alcuni giorni, facilitando la compilazione dei questionari online per i minori e progettando varie attività per sollevare gli spiriti degli studenti più turbati. Cheng passa si occupa in particolare dei bambini più piccoli, ascoltando i loro pensieri e chiacchierando con loro per calmarli e aiutarli a liberarsi dall'ansia.

Gli insegnanti hanno anche ideato speciali servizi di chiamata al mattino per dare agli studenti suggerimenti psicologici positivi per iniziare la giornata. Alla fine di ogni giorno di quarantena, riproducono della musica soffusa per aiutarli a riposarsi durante la notte o li guidano nell'esecuzione di esercizi rilassanti.

Inoltre, si tengono regolarmente concorsi di canto e di pittura online per far sì che gli studenti in quarantena si sentano accompagnati dai loro insegnanti e compagni di classe in questi momenti difficili: "tutto ciò ha lo scopo di arricchire la loro vita in isolamento", ha spiegato Cheng.

"Dopo le lezioni online, gli insegnanti ci guidano a fare alcuni esercizi fisici. Possiamo anche chiamare i nostri docenti, i compagni di classe e i genitori al telefono in qualsiasi momento per raccontare loro i nostri problemi e alleviare le nostre preoccupazioni", racconta Gao Cairong, una studentessa locale al suo ultimo anno di scuola media, attualmente in quarantena.

Liu Fangting, un'insegnante a sua volta in isolamento, spiega che anche se le lezioni sono state sospese, i docenti aiutano gli studenti nei luoghi di quarantena a scrivere diari e a fare esercizio fisico ogni giorno.

Attualmente, 14 città dello Shandong hanno lanciato programmi speciali di didattica a distanza con corsi di consulenza psicologica e di lavoro domestico in occasione dell'ultimo focolaio, come hanno riferito le autorità locali durante una conferenza stampa di ieri.

Anche i genitori sono stati esortati dal dipartimento provinciale dell'istruzione a prestare maggiore attenzione ai cambiamenti emotivi e psicologici dei propri figli durante il periodo di quarantena.

Con la sospensione delle lezioni in presenza, le autorità locali hanno aiutato le scuole ad assegnare il personale docente a determinati gruppi di studenti vulnerabili, compresi i figli dei medici in prima linea e i bambini che non vivono con i loro genitori, fornendo servizi specifici di consulenza e sostegno psicologico. (XINHUA)