Covid: a Laixi consulenza psicologica per studenti (4)

(XINHUA) - JINAN, 22 MAR - Attualmente, 14 città dello Shandong hanno lanciato programmi speciali di didattica a distanza con corsi di consulenza psicologica e di lavoro domestico in occasione dell'ultimo focolaio, come hanno riferito le autorità locali durante una conferenza stampa di ieri.

Anche i genitori sono stati esortati dal dipartimento provinciale dell'istruzione a prestare maggiore attenzione ai cambiamenti emotivi e psicologici dei propri figli durante il periodo di quarantena.

Con la sospensione delle lezioni in presenza, le autorità locali hanno aiutato le scuole ad assegnare il personale docente a determinati gruppi di studenti vulnerabili, compresi i figli dei medici in prima linea e i bambini che non vivono con i loro genitori, fornendo servizi specifici di consulenza e sostegno psicologico. (XINHUA)