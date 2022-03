Covid: a Laixi consulenza psicologica per studenti (3)

(XINHUA) - JINAN, 22 MAR - L'insegnante di psicologia Cheng Honghong ha lavorato in un luogo di quarantena per alcuni giorni, facilitando la compilazione dei questionari online per i minori e progettando varie attività per sollevare gli spiriti degli studenti più turbati. Cheng passa si occupa in particolare dei bambini più piccoli, ascoltando i loro pensieri e chiacchierando con loro per calmarli e aiutarli a liberarsi dall'ansia.

Gli insegnanti hanno anche ideato speciali servizi di chiamata al mattino per dare agli studenti suggerimenti psicologici positivi per iniziare la giornata. Alla fine di ogni giorno di quarantena, riproducono della musica soffusa per aiutarli a riposarsi durante la notte o li guidano nell'esecuzione di esercizi rilassanti.

Inoltre, si tengono regolarmente concorsi di canto e di pittura online per far sì che gli studenti in quarantena si sentano accompagnati dai loro insegnanti e compagni di classe in questi momenti difficili: "tutto ciò ha lo scopo di arricchire la loro vita in isolamento", ha spiegato Cheng.

"Dopo le lezioni online, gli insegnanti ci guidano a fare alcuni esercizi fisici. Possiamo anche chiamare i nostri docenti, i compagni di classe e i genitori al telefono in qualsiasi momento per raccontare loro i nostri problemi e alleviare le nostre preoccupazioni", racconta Gao Cairong, una studentessa locale al suo ultimo anno di scuola media, attualmente in quarantena.

Liu Fangting, un'insegnante a sua volta in isolamento, spiega che anche se le lezioni sono state sospese, i docenti aiutano gli studenti nei luoghi di quarantena a scrivere diari e a fare esercizio fisico ogni giorno. (SEGUE)