Covid: a Laixi consulenza psicologica per studenti (2)

(XINHUA) - JINAN, 22 MAR - Offrendo colloqui privati, orientamento online e altre forme di consulenza psicologica, la città è riuscita a comprendere l'attuale stato di salute mentale di quasi 20.000 studenti che seguono le lezioni a casa. Anche le organizzazioni di welfare pubblico si sono unite al progetto per tutelare la salute mentale dei minori nell'impatto della pandemia.

Oltre alla consulenza professionale e al sostegno fornito dalle organizzazioni sociali, il governo locale ha redatto una serie di manuali di autoassistenza psicologica per gli studenti.

Le videolezioni registrate dai migliori psicologi vengono aggiornate regolarmente, offrendo le competenze necessarie per il riadattamento psicologico.

La città di Laixi ha inoltre istituito delle linee telefoniche dirette per gli studenti locali e i loro genitori, così come per i docenti, attraverso le quali si può ottenere un supporto immediato 24 ore su 24.

Le autorità scolastiche della città hanno inviato delle task force speciali per dotare gli studenti in isolamento di strumenti per l'apprendimento online e quattro insegnanti di psicologia sono stati dislocati nei luoghi di quarantena per fornire assistenza, secondo Zhao Qiaoyun, vice direttore dell'ufficio istruzione e sport della città. (SEGUE)