Covid: 2.281 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 2.281 infezioni da Covid-19 a trasmissione locale, come mostrato dal bollettino odierno della Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 1.902 sono emerse nella provincia dello Jilin, 110 nel Fujian, 67 nel Liaoning, 43 nell'Heilongjiang, 31 a Shanghai, 25 ciascuna nello Shandong e nel Guangdong, 14 nello Jiangxi e 11 nell'Hebei.

Per quanto concerne le altre suddivisioni a livello provinciale, 8 casi sono stati riportati a Tianjin e nell'Hunan, 7 nell'Henan e nello Shaanxi, 6 a Pechino, 5 nel Gansu, 3 nello Jiangsu e nello Yunnan, e 2 ciascuno nella Mongolia Interna, nello Zhejiang e a Chongqing.

Secondo la commissione, nella giornata di ieri sono inoltre stati rilevati un totale di 57 nuovi casi importati di Covid-19, mentre non sono state segnalate nuove infezioni sospette.

Ieri vi è stata inoltre la segnalazione di 2.432 asintomatici, 2.313 dei quali a livello locale, mentre il numero totale di casi confermati di Covid-19 riportati in Cina continentale, sia locali che importati, si è attestato a 134.564, stando a quanto reso noto dall'ente.

Il numero di contagi di Covid-19 confermati attualmente in terapia è pari a 23.138, 42 dei quali in condizioni gravi. Il bilancio delle vittime provocate dal virus dall'inizio della pandemia in Cina continentale è pari a 4.638. (XINHUA)