Cina: obiettivi energetici per 2021-2025

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - Le autorità cinesi hanno rilasciato un progetto per lo sviluppo di un sistema energetico moderno durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025), stabilendo obiettivi per garantire le forniture di energia e aumentare l'efficienza energetica.

Entro il 2025, la Cina mira a portare la capacità di produzione energetica interna annuale a oltre 4,6 miliardi di tonnellate di carbone standard, secondo il piano rilasciato congiuntamente dalla National Development and Reform Commission e dalla National Energy Administration.

La produzione annuale di petrolio greggio registrerà una ripresa e si stabilizzerà a 200 milioni di tonnellate, mentre quella di gas naturale supererà i 230 miliardi di metri cubi entro il 2025, come precisato nel piano.

Si sottolineano inoltre gli sforzi per far progredire lo sviluppo su larga scala e di alta qualità della produzione di energia eolica e solare, oltre a sviluppare l'energia nucleare in modo attivo, sicuro e regolare.

Con il presupposto di garantire la sicurezza, la Cina manterrà un ritmo costante di realizzazione di progetti di energia nucleare sulle coste per svilupparne ragionevolmente di nuovi, fissando l'obiettivo di innalzare la capacità installata del funzionamento dell'energia nucleare a circa 70 milioni di kilowatt entro il 2025. (XINHUA)