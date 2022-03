Cina: assistenza anziani a domicilio in zone rurali

(XINHUA) - CHONGQING, 22 MAR - In una vasta distesa di campi abbelliti dai fiori, una moto rossa sfreccia, aggiungendo vivacità e dinamismo al folgorante scenario primaverile.

Li Jiuquan, motociclista di 54 anni, è in viaggio per visitare un anziano e fornire una serie di servizi.

In qualità di membro di un gruppo di servizio che si prende cura degli anziani svantaggiati che abitano in zone rurali che per lo più non hanno figli e non hanno entrate economiche, il lavoro principale di Li è quello di compiere le sue visite una volta al mese. Durante le sue visite aiuta gli anziani a tagliare i capelli e a fare manicure e pedicure, o semplicemente tiene loro compagnia.

Vivendo da solo nel villaggio di Yongle, nel distretto di Qijiang, facente parte della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, Xu Wenzhi, 62 anni, è sempre felice quando vede arrivare Li.

"Se non ci fosse lui, dovrei camminare per chilometri fino al barbiere, il che è estenuante. Lui rende le cose più facili, e ho anche qualcuno con cui parlare", racconta Xu, che soffre di una malattia polmonare e non ha figli.

Poiché gli anziani svantaggiati possono ricevere un sussidio mensile di oltre 800 yuan (circa 125,7 dollari) e non devono preoccuparsi per il cibo e i vestiti, il servizio di assistenza agli anziani delle zone rurali sposta la sua attenzione dai bisogni materiali a quelli psicologici, ha dichiarato Chen Li, vice direttore dell'Ufficio affari civili di Qijiang.

A tale scopo, nel gennaio 2021 è stato istituito il gruppo di servizio sotto la guida dell'Ufficio per fare compagnia agli anziani che hanno scelto di vivere da soli piuttosto che andare in case di cura finanziate dal governo.

Dopo 40 minuti, Li ha timbrato il cartellino su un'app e ha documentato i suoi servizi. Anche se ci sono 18 categorie di servizi, Li normalmente fa anche di più per gli oltre 100 anziani di cui si occupa, come festeggiare i loro compleanni e aiutarli a comprare ciò che serve per le loro necessità quotidiane.

Li non considera fastidioso il suo lavoro, si sente più che felice di aiutare. A differenza dei lavori precedenti che ha svolto nelle grandi città, il servizio di assistenza agli anziani nelle zone rurali gli permette di lavorare nella sua città natale e di "provare un senso di appartenenza e di appagamento".

"Mi sento emotivamente più legato alla mia città natale e ho trovato un equilibrio tra lavoro e famiglia", ha affermato Li.

Il suo stipendio mensile è di oltre 3.000 yuan e il lavoro lo rende felice.

Ora ci sono oltre 80 persone nel gruppo di servizio. Sono tutti residenti locali, e alcuni sono anche coppie o fratelli.

La loro cooperazione rende i servizi più efficienti.

Chen ha trovato un altro vantaggio in questo gruppo. "Durante il servizio, gli anziani sono disposti a condividere le difficoltà della vita con il personale. Pertanto, può essere una buona finestra per il governo per fare in modo di rispondere alle preoccupazioni degli anziani".

Da gennaio 2021 a febbraio 2022, il distretto di Qijiang ha fornito 57.000 servizi per oltre 5.000 anziani svantaggiati delle aree rurali, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio.

(XINHUA)