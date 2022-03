Cina: assistenza anziani a domicilio in zone rurali

(XINHUA) - CHONGQING, 22 MAR - In una vasta distesa di campi abbelliti dai fiori, una moto rossa sfreccia, aggiungendo vivacità e dinamismo al folgorante scenario primaverile.

Li Jiuquan, motociclista di 54 anni, è in viaggio per visitare un anziano e fornire una serie di servizi.

In qualità di membro di un gruppo di servizio che si prende cura degli anziani svantaggiati che abitano in zone rurali che per lo più non hanno figli e non hanno entrate economiche, il lavoro principale di Li è quello di compiere le sue visite una volta al mese. Durante le sue visite aiuta gli anziani a tagliare i capelli e a fare manicure e pedicure, o semplicemente tiene loro compagnia.

Vivendo da solo nel villaggio di Yongle, nel distretto di Qijiang, facente parte della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, Xu Wenzhi, 62 anni, è sempre felice quando vede arrivare Li.

"Se non ci fosse lui, dovrei camminare per chilometri fino al barbiere, il che è estenuante. Lui rende le cose più facili, e ho anche qualcuno con cui parlare", racconta Xu, che soffre di una malattia polmonare e non ha figli. (SEGUE)