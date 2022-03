Cina: assistenza anziani a domicilio in zone rurali (3)

(XINHUA) - CHONGQING, 22 MAR - "Mi sento emotivamente più legato alla mia città natale e ho trovato un equilibrio tra lavoro e famiglia", ha affermato Li. Il suo stipendio mensile è di oltre 3.000 yuan e il lavoro lo rende felice.

Ora ci sono oltre 80 persone nel gruppo di servizio. Sono tutti residenti locali, e alcuni sono anche coppie o fratelli.

La loro cooperazione rende i servizi più efficienti.

Chen ha trovato un altro vantaggio in questo gruppo. "Durante il servizio, gli anziani sono disposti a condividere le difficoltà della vita con il personale. Pertanto, può essere una buona finestra per il governo per fare in modo di rispondere alle preoccupazioni degli anziani".

Da gennaio 2021 a febbraio 2022, il distretto di Qijiang ha fornito 57.000 servizi per oltre 5.000 anziani svantaggiati delle aree rurali, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio.

