Cina: assistenza anziani a domicilio in zone rurali (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 22 MAR - Poiché gli anziani svantaggiati possono ricevere un sussidio mensile di oltre 800 yuan (circa 125,7 dollari) e non devono preoccuparsi per il cibo e i vestiti, il servizio di assistenza agli anziani delle zone rurali sposta la sua attenzione dai bisogni materiali a quelli psicologici, ha dichiarato Chen Li, vice direttore dell'Ufficio affari civili di Qijiang.

A tale scopo, nel gennaio 2021 è stato istituito il gruppo di servizio sotto la guida dell'Ufficio per fare compagnia agli anziani che hanno scelto di vivere da soli piuttosto che andare in case di cura finanziate dal governo.

Dopo 40 minuti, Li ha timbrato il cartellino su un'app e ha documentato i suoi servizi. Anche se ci sono 18 categorie di servizi, Li normalmente fa anche di più per gli oltre 100 anziani di cui si occupa, come festeggiare i loro compleanni e aiutarli a comprare ciò che serve per le loro necessità quotidiane.

Li non considera fastidioso il suo lavoro, si sente più che felice di aiutare. A differenza dei lavori precedenti che ha svolto nelle grandi città, il servizio di assistenza agli anziani nelle zone rurali gli permette di lavorare nella sua città natale e di "provare un senso di appartenenza e di appagamento". (SEGUE)