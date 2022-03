Cina, assicurazione sanitaria coprirà test Covid

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - La Cina ha inserito i test antigenici nella sua assicurazione sanitaria in qualità di misura provvisoria contro il Covid-19, secondo la National Healthcare Security Administration.

Tali spese effettuate presso le istituzioni mediche di base designate dovrebbero essere liquidate in base alle disposizioni esistenti delle cosiddette unità di pooling sociale, mentre il costo dei reagenti per i test antigenici presso le farmacie al dettaglio indicate può essere coperto dai conti personali, ha dichiarato l'amministrazione in una circolare pubblicata ieri.

Le autorità provinciali devono incorporare i reagenti dei test antigenici e di quelli ad essi relativi nel catalogo di servizio della loro assicurazione sanitaria di base e continuare a regolare il prezzo di tali servizi, ha aggiunto la circolare.

Inoltre, le autorità vengono invitate a coprire il costo del farmaco recentemente aggiunto nell'ultima versione del protocollo di diagnosi e trattamento per il Covid-19 attraverso i fondi della loro assicurazione sanitaria. (XINHUA)