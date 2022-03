Cina argina sovrasfruttamento di acque sotterranee

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - Lo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee è stato attenuato in Cina negli ultimi anni nel contesto degli sforzi finalizzati alla riduzione dell'utilizzo e all'aumento del rifornimento di acqua, stando a quanto reso noto dal ministero delle Risorse Idriche.

Dalle cifre ufficiali emerge che nel 2020, il Paese ha utilizzato 89,25 miliardi di metri cubi di acque sotterranee, in calo di 24,2 miliardi di metri cubi dal 2012.

Negli ultimi anni in Cina la gestione dello sfruttamento delle acque sotterranee a livello locale ha fatto progressi graduali, ha spiegato Yang Derui, funzionario ministeriale.

Nella Cina settentrionale, una delle regioni del Paese più carenti di risorse idriche, lo sfruttamento delle acque sotterranee è stato limitato grazie al risparmio e all'adeguamento dell'agricoltura, aumentando l'approvvigionamento idrico tramite diversi canali e reintegrando le acque sotterranee da fiumi e laghi.

Alla fine del 2021, il livello complessivo delle acque sotterranee poco profonde nell'area controllata della regione di Pechino-Tianjin-Hebei è cresciuto di 1,89 metri rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre quello delle falde profonde è salito in media di 4,65 metri.

Quasi 8 miliardi di metri cubi di acque sotterranee erano alimentati da fiumi e laghi alla fine del 2021, ha specificato il Ministero, aggiungendo che si concentrerà su 11 zone principali del Paese e rafforzerà ulteriormente il monitoraggio relativo allo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee.

(XINHUA)