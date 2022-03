Antico sistema risparmio idrico Cina in lista Unesco

(XINHUA) - KUNMING, 22 MAR - Venerando Madre Natura, il popolo degli Hani, in Cina sud-occidentale, da oltre 1.300 anni applica la propria saggezza in materia di risparmio idrico alla straordinaria meraviglia dei terrazzamenti.

I terrazzamenti nella contea di Yuanyang della provincia dello Yunnan sono stati inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco nel 2013.

Gli Hani locali, un gruppo etnico che abita per lo più nella zona delle montagne Ailao, non solo hanno creato il patrimonio agricolo, ma hanno forgiato un legame speciale con una fonte di vita insostituibile: l'acqua.

Si tratta di un sistema semplice ma efficace per distribuire le preziose risorse idriche. Dopo aver convogliato l'acqua dalla cima di una collina boscosa attraverso un canale, gli abitanti del villaggio, guidati da rispettabili anziani, negoziano le quote idriche per ogni famiglia. Poi posizionano delle barre di legno con diverse scanalature alle uscite del canale. Più larghe sono le scanalature, maggiore è il flusso d'acqua, e viceversa.

"Un flusso d'acqua largo 4 cm può irrigare 2 ettari di risaie", spiega Pu Xuechang, un abitante del villaggio Yakou della contea, aggiungendo che le barre vengono sostituite ogni 10 anni a causa dell'erosione dell'acqua.

Gli abitanti eleggono un supervisore incaricato della manutenzione del sistema di distribuzione dell'acqua. Li Jinliang è stato eletto come supervisore del villaggio e, in quanto tale, controlla i campi ogni giorno per proteggere il canale da eventuali danni e assicurare il flusso stabile dell'acqua.

"Il flusso deve essere costante tutto l'anno, altrimenti le creste delle risaie crollerebbero facilmente a causa della mancanza d'acqua", dice Li, aggiungendo che gli Hani usano solo letame di maiale o di mucca invece di fertilizzanti chimici per proteggere il suolo. Inoltre, il letame viene incanalato verso i campi attraverso il sistema di distribuzione dell'acqua per risparmiare manodopera.

Più del 90% dell'acqua della contea proviene dalla riserva naturale provinciale di Guanyinshan, racconta Bai Jinyin, direttore dell'ufficio di conservazione della stessa. Le risorse idriche nella riserva sono state ben protette, con un aumento del volume d'acqua del fiume del 20% rispetto al 2014, dice. "Il popolo Hani non può vivere senza acqua, perché si tratta di una risorsa a cui la cultura tradizionale Hani attribuisce grande importanza", conclude Pu: "Solo proteggendo l'acqua possiamo preservare tutto il resto". (XINHUA)