Antico sistema risparmio idrico Cina in lista Unesco (2)

(XINHUA) - KUNMING, 22 MAR - Gli abitanti eleggono un supervisore incaricato della manutenzione del sistema di distribuzione dell'acqua. Li Jinliang è stato eletto come supervisore del villaggio e, in quanto tale, controlla i campi ogni giorno per proteggere il canale da eventuali danni e assicurare il flusso stabile dell'acqua.

"Il flusso deve essere costante tutto l'anno, altrimenti le creste delle risaie crollerebbero facilmente a causa della mancanza d'acqua", dice Li, aggiungendo che gli Hani usano solo letame di maiale o di mucca invece di fertilizzanti chimici per proteggere il suolo. Inoltre, il letame viene incanalato verso i campi attraverso il sistema di distribuzione dell'acqua per risparmiare manodopera.

Più del 90% dell'acqua della contea proviene dalla riserva naturale provinciale di Guanyinshan, racconta Bai Jinyin, direttore dell'ufficio di conservazione della stessa. Le risorse idriche nella riserva sono state ben protette, con un aumento del volume d'acqua del fiume del 20% rispetto al 2014, dice. "Il popolo Hani non può vivere senza acqua, perché si tratta di una risorsa a cui la cultura tradizionale Hani attribuisce grande importanza", conclude Pu: "Solo proteggendo l'acqua possiamo preservare tutto il resto". (XINHUA)