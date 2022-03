A Pechino è migliorato l'ambiente fluviale

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - La 63enne He Yufeng, 'protettrice' del fiume Guishui nel distretto suburbano di Yanqing a Pechino, opera come volontaria per ripulire i rifiuti lungo il corso d'acqua da oltre 20 anni.

"Avevo due desideri - uno era quello di diventare un tedoforo alle Olimpiadi Invernali di Pechino, l'altro era quello di salvaguardare l'ambiente di Yanqing, una delle tre zone di competizione delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022", ha rivelato la donna.

Il 3 febbraio, il giorno precedente all'apertura dei Giochi Invernali, He Yufeng ha realizzato il suo primo sogno di partecipare alla staffetta della torcia olimpica di Pechino 2022 presso l'International Grape Exhibition Garden adiacente al corso d'acqua Guishui. "È stato un grande onore per me", ha aggiunto la volontaria.

Alcuni giorni dopo, He Yufeng ha stampato le foto della sua staffetta della torcia e le ha appese al muro, tra le immagini scattate mentre ripuliva i rifiuti lungo il fiume e nelle strade: "ho solo fatto ciò che pensavo fosse giusto, ma non mi aspettavo di ottenere così tanto riconoscimento".

"Più di 20 anni fa, ho visto un sacchetto di plastica che galleggiava sull'acqua non lontano dalla riva del fiume mentre passavo di lì. Ho cercato di raccoglierlo con un ramo d'albero e ho trovato un pesce intrappolato al suo interno scivolare via velocemente. Ho notato che l'acqua non era più limpida come prima", ha ricordato He Yufeng.

Da allora, la 63enne ha iniziato a pulire regolarmente la spazzatura vicino al fiume e a invitare le persone che si recano a pescare o ad accampare a differenziare i rifiuti, contribuendo a migliorare l'ambiente acquatico. (SEGUE)