A Pechino è migliorato l'ambiente fluviale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - Attualmente, oltre 80 volontari si sono uniti a lei per salvaguardare l'ambiente a Yanqing e il loro lavoro di tutela include i corsi d'acqua, i giardini e le strade del distretto.

"Poi, Pechino è diventata una doppia città olimpica. Ho assistito allo sviluppo del Paese e al miglioramento dell'ambiente del fiume Guishui", ha continuato He Yufeng.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali hanno stimolato il miglioramento ambientale a Yanqing, ha dichiarato Hu Jialin, vice direttore dell'autorità idrica del distretto: "abbiamo fatto grandi sforzi al fine di ottimizzare la qualità dell'acqua di un corso idrico lungo 12 km, compreso il fiume Guishui".

L'ambiente acquatico della capitale cinese, in generale, è migliorato sempre di più negli ultimi anni.

Il ripristino ecologico dei fiumi e dei laghi di Pechino, combinato con gli sforzi per la conservazione idrica, ha portato ad un aumento significativo del livello delle acque sotterranee della città, ha precisato l'autorità idrica della capitale.

Ai dati della fine del 2021, la profondità delle acque sotterranee nella zona di pianura di Pechino è aumentata per sei anni consecutivi, ha reso noto l'autorità. Le regioni eccessivamente sfruttate nella capitale cinese sono diminuite dell'82% rispetto al 2015.

L'ambiente idrico restaurato porta inoltre un maggior numero di benefici ecologici alla popolazione. Pan Anjun, direttore dell'autorità idrica, ha comunicato che le specie di piante e animali sono cresciute in questi anni in maniera sostanziale, arricchendo ulteriormente la biodiversità nelle aree acquatiche.

