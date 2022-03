A Madrid prima apparizione pubblica panda gemelli

(XINHUA) - MADRID, 22 MAR - I gemelli di panda giganti 'You You' e 'Jiu Jiu' nati nello Zoo Aquarium di Madrid hanno fatto la loro prima apparizione pubblica nella giornata di ieri.

La regina Sofia di Spagna, accompagnata dall'ambasciatore cinese, Wu Haitao, dal sindaco della capitale spagnola, Jose Luis Almeida, e dal presidente del governo regionale di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, si sono recati allo Zoo Aquarium e l'evento si è svolto in concomitanza con la cerimonia di apertura delle celebrazioni in occasione del 50/mo anniversario del parco zoologico.

I cuccioli gemelli, nati da Hua Zuiba, un panda femmina e dal suo compagno Bing Xing lo scorso settembre, hanno attualmente circa sei mesi e sono destinati a diventare l'attrazione principale dello zoo.

Nel suo discorso, l'ambasciatore Wu ha sottolineato le buone relazioni tra Cina e Spagna, affermando che i panda "rappresentano l'amicizia e gli scambi culturali tra Cina e Spagna" e che i nomi dei cuccioli "simboleggiano i migliori auspici di amicizia".

L'ambasciatore ha ricordato che il 2023 "segnerà il 50/mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Spagna", e che questa ricorrenza sarà "una buona occasione per portare congiuntamente la partnership strategica a un nuovo livello".

Luis Almeida ha dichiarato che "grazie agli zoo e ai centri di conservazione di tutto il mondo, il livello di rischio estinzione dei panda è stato ridotto negli ultimi anni".

Diaz Ayuso ha sottolineato il ruolo del parco zoologico "nella tutela delle specie in pericolo, che è essenziale per promuovere la biodiversità e la salvaguardia delle specie animali". (XINHUA)