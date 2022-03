La Cina continua ad attirare investimenti stranieri

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - Le imprese straniere stanno cercando nuove opportunità nel mercato cinese, dato che il Paese asiatico resta una delle principali destinazioni d'investimento nonostante i molteplici venti contrari che affliggono l'economia globale.

Secondo gli ultimi dati del ministero del Commercio, gli investimenti diretti esteri (Ide) verso la Cina continentale, in uso effettivo, sono cresciuti del 37,9% su base annua, arrivando a 243,7 miliardi di yuan nei primi due mesi del 2022. In termini di dollari americani, l'afflusso di capitali stranieri è salito del 45,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 37,86 miliardi di dollari.

La forte crescita parte dalle basi del record di 1.150 miliardi di yuan in Ide nel 2021, grazie ai fondamentali economici sani della Cina e a un ambiente commerciale in costante miglioramento che mantengono forte l'interesse per i capitali stranieri.

Un mercato di grandissime dimensioni con una domanda di consumi in espansione, così come la transizione in corso verso uno sviluppo più sostenibile, hanno portato alcune delle opportunità più interessanti per gli investitori stranieri. (SEGUE)