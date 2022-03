La Cina continua ad attirare investimenti stranieri (3)

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - CRESCITA SOSTENIBILE Come parte essenziale di uno sviluppo di alta qualità, il percorso cinese a basse emissioni di carbonio è servito come una nuova spinta per la trasformazione verde a livello globale.

Per Vale, una società mineraria globale, lo sforzo del Paese asiatico nel realizzare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio presenta enormi opportunità.

Il mercato cinese è rimasto il più grande per Vale dal 2006.

Nel 2021, come uno dei membri fondatori, la compagnia ha aderito alla Global Low-Carbon Metallurgical Innovation Alliance, avviata da China Baowu Steel Group, il più grande conglomerato del settore dell'acciaio del mondo.

"Vale mette sempre la Cina al centro della propria strategia di business", racconta Tracy Xie, presidente di Vale Cina, precisando che la società è fiduciosa di contribuire alla trasformazione verde della Cina attraverso il proprio portafoglio di prodotti e soluzioni tecniche.

La Cina si è impegnata ad arrivare al picco di emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e a raggiungere la neutralità carbonica prima del 2060, realizzando il più grande taglio al mondo nell'intensità delle emissioni di Co2 nel più breve lasso di tempo della storia.

Un rapporto della banca francese Societè Generale ha stimato che gli investimenti verdi della Cina devono raggiungere i 2.200 miliardi di yuan all'anno nel decennio in corso e che questo valore crescerà a 3.900 miliardi di yuan nel periodo dal 2031 al 2060.

"Stiamo vedendo un grande potenziale nella finanza verde cinese", commenta Peter Qiu, presidente della Deutsche Bank (China) Co. Ltd., dicendo che la società sfrutterà pienamente il proprio ruolo nel finanziamento dello sviluppo sostenibile, allo scopo di aiutare le imprese cinesi a cogliere appieno le opportunità portate dalla transizione verde. (XINHUA)