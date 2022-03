La Cina continua ad attirare investimenti stranieri (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - RICERCA DI UNA SUPERIORE QUALITÀ DELLA VITA Partendo solo da un piccolo ufficio in Cina, Amorepacific Corporation, un conglomerato del settore della bellezza e dei cosmetici della Repubblica di Corea, è stato uno dei beneficiari della rapida crescita della Cina negli ultimi 30 anni.

Vantando un parco industriale a Shanghai, Amorepacific ora offre una vasta gamma di prodotti e servizi, dalla cura della pelle ai cosmetici in più di 5.000 negozi in 250 città cinesi.

La crescita di Amorepacific Cina è stata principalmente guidata dal miglioramento degli standard di vita dei cinesi, come spiega Mike Hwang, presidente di Amorepacific Cina: "I consumatori cinesi aspirano a una superiore qualità della vita, in quanto gli obiettivi del governo, come la prosperità comune, favoriscono uno sviluppo più completo ed equilibrato del mercato del Paese. Questo ci ha fornito una nuova direzione per l'evoluzione del nostro business e ha generato un nuovo impulso per la crescita".

Il successo di Amorepacific testimonia gli anni di sforzi compiuti dalla Cina per garantire una vita migliore per la popolazione, sviluppando enormi opportunità di business per gli investitori globali.

Il ceto a medio reddito della Cina è aumentato da oltre 100 milioni di persone nel 2010 a più di 400 milioni nel 2019, arrivando a rappresentare circa il 30% della popolazione totale.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 appena concluse hanno creato nuove tendenze di consumo, con sport come lo sci che guadagnano rapidamente popolarità e accendono nuovi interessi tra gli investitori.

Decathlon, un rivenditore di articoli sportivi leader a livello mondiale, è una delle numerose aziende che si sono unite al trend e hanno deciso di sfruttare subito le nuove opportunità.

"L'industria sportiva è strettamente legata allo sviluppo economico", sostiene Daisy Wang, vicepresidente di Decathlon Cina, che nota come i consumatori cinesi stanno sempre più adottando stili di vita sani e sono interessati ad attività di nicchia come lo sci e il campeggio, aggiungendo "stiamo giocando un ruolo attivo in questo aspetto".

Rilevando che la spesa cinese per lo sport dovrebbe occupare più del 4% del Pil totale entro il 2035, Wang afferma che "Decathlon ha piena fiducia nel futuro del mercato sportivo cinese". (SEGUE)