Foreste native più utili conservazione biodiversità

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - Le foreste native con una ricca vegetazione dovrebbero avere la priorità nella conservazione degli ecosistemi, in quanto possono immagazzinare più carbonio, fornire più acqua, prevenire meglio l'erosione del suolo e sostenere meglio la biodiversità rispetto alle semplici piantagioni di alberi, secondo un nuovo studio pubblicato online sulla rivista Science.

I ricercatori di sette Paesi, tra cui Cina, Gran Bretagna e Brasile, hanno valutato circa 26.000 report di 264 indagini sul campo effettuate in 53 Stati e hanno scoperto che non tutte le strategie di ripristino delle foreste portano agli stessi risultati. Le foreste native, che contengono varie specie arboree, arbustive ed erbacee, hanno superato le foreste artificiali composte da un numero limitato di specie nei servizi ecosistemici, come lo stoccaggio del carbonio, il controllo dell'erosione del suolo e l'approvvigionamento idrico.

Il controllo dell'erosione del suolo, in particolare, risente maggiormente del ripristino forestale in stile piantagione, mentre l'approvvigionamento idrico è particolarmente problematico nei climi più secchi, proprio dove l'acqua è più scarsa.

Il confronto tra i due principali approcci di ripristino delle foreste è stato pubblicato oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, che ricorre ogni anno il 21 marzo.

Le piantagioni di alberi presentano un vantaggio nella produzione di legno, ma non sono altrettanto utili per la conservazione della biodiversità quanto il ripristino delle foreste naturali.

"Quando gli obiettivi di ripristino riguardano i benefici ambientali, dovremmo puntare sulle foreste native", ha spiegato Hua Fangyuan, primo autore dello studio e ricercatore dell'Institute of Ecology della Peking University. La ricerca ha inoltre evidenziato che la conversione in foreste naturali di molte piantagioni vecchie o abbandonate in tutto il mondo, non più utilizzate per la produzione di legname, genererà maggiori benefici ambientali.

Hua ha riferito a Xinhua che diversi team di ricerca, per esempio a Pechino e San Paolo, hanno cercato di replicare la ricchezza delle specie tipica delle foreste primarie nelle piantagioni per ripristinare la biodiversità e il funzionamento dell'ecosistema.

I ricercatori hanno precisato che questo è il primo studio globale che confronta le caratteristiche dei due principali approcci di riforestazione. "Possiamo ora iniziare a comprendere le sinergie e i compromessi tra i diversi obiettivi di ripristino e quindi contribuire a influenzare il processo decisionale", ha affermato il co-autore Andrew Balmford, del dipartimento di zoologia della University of Cambridge. (XINHUA)