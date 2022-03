Covid: 1.947 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.947 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, come mostrato dal bollettino odierno della Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 1.542 sono emerse nella provincia dello Jilin, 154 nel Fujian, 51 nell'Hebei, 38 nel Guangdong, 35 nel Liaoning, 27 nell'Heilongjiang, 24 a Shanghai, 18 a Tianjin, 14 nello Shaanxi, 13 nello Shandong e 10 nell'Hunan.

Per quanto concerne le altre suddivisioni a livello provinciale, nel Gansu è stato riferito di 6 casi, a Pechino e nello Yunnan di 4 ciascuno, 2 ciascuno nella Mongolia Interna e nello Zhejiang e uno ciascuno nello Jiangxi, nell'Henan e a Chongqing.

I casi importati rilevati in Cina continentale ieri sono in totale 80, fa sapere l'ente, aggiungendo che a Shanghai sono emersi 6 nuovi casi sospetti, tutti provenienti dall'estero.

La giornata di ieri ha visto anche la segnalazione di 2.492 asintomatici, di cui 2.384 a trasmissione locale.

Il numero totale dei casi confermati in Cina continentale, aggiornato al 20 marzo e che comprende sia i casi locali che importati, si è innalzato arrivando a 132.226.

Il numero di casi Covid-19 confermati attualmente in terapia è pari a 21.388, di cui 39 in condizioni gravi.

Il bilancio delle vittime provocate dal virus, dall'inizio della pandemia, è pari a 4.638. (XINHUA)