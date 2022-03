Cina:presto per considerare Omicron grande influenza

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - È troppo presto per etichettare le infezioni della variante Omicron come una "grande influenza".

Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Xinhua un importante epidemiologo cinese, in un'intervista recente.

Per i singoli individui il rischio di sintomi gravi causati da Omicron può diminuire, ma il virus si diffonde rapidamente, ha affermato Liang Wannian, capo del team di esperti che si occupa della risposta al Covid-19 per conto della Commissione Sanitaria Nazionale.

"Se si verifica un grande numero assoluto di infezioni, il numero di casi gravi e di morti nella popolazione nel complesso sarà alto e questo può ancora provocare gravi danni", ha osservato lo studioso.

Liang ha sottolineato che l'essenza dell'approccio dinamico zero-Covid della Cina risiede nella reazione rapida e in misure di risposta mirate.

"Una volta che un focolaio viene rilevato, abbiamo una serie di modi per stroncarlo sul nascere", ha aggiunto l'esperto, sottolineando che "la chiave sta nel garantire l'individuazione precoce e l'eliminazione di questi cluster".

Liang ha messo in guardia contro qualsiasi rallentamento, esitazione o mentalità orientata al rischio nella lotta contro il Covid-19, dicendo che il virus può diffondersi in modo esponenziale, quando non viene rilevato in modo tempestivo o l'intervento non è immediato. (SEGUE)