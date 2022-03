Cina:presto per considerare Omicron grande influenza (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - L'approccio dinamico zero-Covid, la politica di salute pubblica cinese che è stata attuata per combattere il coronavirus negli ultimi due anni, ha dimostrato di essere efficace nel trovare un buon equilibrio tra prevenzione e controllo delle epidemie, sviluppo economico e sociale, secondo lo scienziato.

L'obiettivo di questo approccio è portare l'epidemia sotto controllo nel più breve tempo possibile, con un costo minimo per la società.

"Se non perseguiamo l'eliminazione dinamica di ogni focolaio sporadico, alla fine si evolverà in un'ondata su larga scala", ha osservato l'esperto.

La Cina sta assistendo a una ricomparsa del Covid-19 da marzo, con alcune province che hanno registrato un numero di infezioni in rapido aumento.

Dal 1° al 18 marzo, più di 29.000 infezioni locali sono state segnalate in 28 suddivisioni a livello provinciale in tutta la Cina continentale. Più del 95% dei pazienti contagiati nell'ultima epidemia ha sviluppato forme lievi o asintomatiche, come hanno mostrato i dati della commissione sanitaria.

Ieri in Cina continentale sono stati rilevati 1.947 casi di Covid-19 e 2.384 nuovi asintomatici a trasmissione locale.

"La recente ricomparsa del virus in Cina non implica che la politica e le misure di risposta al Covid-19 del Paese siano inefficaci", ha precisato Liang.

Le infezioni sono aumentate esponenzialmente in molte nazioni e regioni in un breve periodo da quando le varianti Omicron imperversano nel mondo. "Tuttavia, la Cina ha assistito a un aumento più lento del numero di infezioni, proprio perché abbiamo adottato una serie di misure di intervento efficaci per contenere il virus", ha aggiunto lo studioso. (XINHUA)