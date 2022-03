Cina:cresce potenza installata eolica-solare gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - La capacità installata della Cina per la generazione di energia eolica e solare è aumentata vertiginosamente nei primi due mesi dell'anno, mentre il Paese accelera gli sforzi per raggiungere la carbon neutrality, secondo i dati ufficiali della National Energy Administration.

Nel periodo gennaio-febbraio, la capacità installata dell'energia eolica è aumentata del 17,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 330 milioni di kilowatt, mentre quella dell'energia eolica è giunta a quota 320 milioni di kilowatt durante lo stesso periodo, con un'impennata del 22,7% anno su anno.

Alla fine del mese scorso, la capacità installata totale di generazione di energia della Cina era di 2,39 miliardi di kilowatt, con un aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente.

La seconda economia più grande al mondo ha annunciato che si sforzerà di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la carbon neutrality entro il 2060.

A tal fine, la Cina mira ad aumentare gradualmente la quota di consumo di energia non fossile a circa il 20% entro il 2025, a circa il 25% entro il 2030 e a oltre l'80% entro il 2060, secondo un documento rilasciato dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato. (XINHUA)