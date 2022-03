Cina: piano per sicurezza produzione agenti chimici

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - La Cina ha pubblicato un piano per rafforzare il lavoro sulla produzione in sicurezza di agenti chimici pericolosi al fine di prevenire incidenti gravi e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.

Il piano, emesso dal ministero per la Gestione delle Emergenze, enuncia nel dettaglio i principali obiettivi per assicurare la produzione sicura di sostanze chimiche pericolose e fuochi d'artificio, nonché di petrolio e gas, nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).

Entro il 2025, gli incidenti maggiori e gravi causati da agenti chimici pericolosi saranno arginati con efficacia e sarà istituito un sistema di screening, prevenzione e controllo dei pericoli nascosti costituiti da tali sostanze, come si legge nel documento.

Anche il sistema di monitoraggio e di allarme rapido dei rischi per la sicurezza sarà ulteriormente migliorato entro il 2025 mentre le piattaforme di controllo smart per le aree chimiche industriali, gli impianti chimici pericolosi e le grandi basi di stoccaggio di petrolio e gas saranno costantemente aggiornate.

Guardando al 2035, sarà completamente implementato un sistema di responsabilità chiaro e solido per la produzione sicura di sostanze chimiche pericolose, mentre saranno sostanzialmente realizzate la modernizzazione del sistema di governance e la capacità di gestione in termini di sicurezza sul posto di lavoro.

Il mese scorso, il Ministero ha annunciato il lancio di una campagna della durata di un anno volta a garantire l'eliminazione dei rischi relativi alla ricollocazione del settore degli agenti chimici pericolosi in Cina.

L'iniziativa mira a rafforzare la valutazione dei progetti nuovi ed esistenti e ad intervenire su quelli che non rispettano gli standard di sicurezza, al fine di garantire le precauzioni nel settore. (XINHUA)