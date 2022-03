Cina: migliora protezione bambini nel cyberspazio

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - La Cina ha migliorato la propria legislazione in materia di protezione dei bambini nel cyberspazio. Lo ha dichiarato oggi Tong Lihua, direttore di un'organizzazione di assistenza legale per adolescenti con sede a Pechino, mentre presentava i progressi legislativi del Paese asiatico in questo campo e l'approccio a livello nazionale in merito al tema, in un forum collaterale della 49esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in corso a Ginevra.

Il miglioramento della legislazione ha chiarito le responsabilità del governo, delle imprese e delle altre parti interessate dalla questione, ha affermato l'avvocato.

La Cina ha anche esortato le imprese che lavorano su Internet ad assumersi la responsabilità primaria e si è impegnata per migliorare la rete di sicurezza legale per i bambini nel cyberspazio.

Un sistema di protezione multilaterale richiede anche una migliore alfabetizzazione riguardo a Internet di insegnanti e genitori, ha precisato Tong.

Le tematiche del forum in cloud sono state le sfide imposte dalla protezione dei bambini nell'era digitale e le esperienze delle nazioni.

All'evento hanno partecipato organizzazioni internazionali, tra cui il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, così come esperti nella protezione dei bambini e specialisti di diritto infantile provenienti da Cina, Filippine, Kenya, Gran Bretagna, Zimbabwe e altri Paesi. (XINHUA)