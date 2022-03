Cina: Hainan, la rinascita del 'fiume madre'

(XINHUA) - HAIKOU, 21 MAR - Acqua limpida, color verde lussureggiante e pesci che nuotano: queste sono le caratteristiche che definiscono il fiume Meishe ad Haikou, capoluogo della provincia insulare dell'Hainan in Cina meridionale. Soprannominato il 'fiume madre' di Haikou, Meishe è stato recentemente inserito tra gli '11 fiumi più belli del Paese' dal Ministero delle risorse idriche.

Il corso d'acqua, che si estende per circa 16 km, attraversa per lo più la principale area urbana della città. Prima degli anni '90, il fiume era pulito e bello, ma con lo sviluppo economico e la crescita della popolazione, è diventato molto inquinato. A causa dello sporco e dell'odore sgradevole, gli abitanti che vivevano vicino al fiume non osavano aprire le finestre in estate e molti residenti hanno deciso di trasferirsi.

Nel 2016 è arrivato un barlume di speranza, quando è stato lanciato un progetto di trattamento delle acque reflue per depurare il fiume, con l'obiettivo di ripristinare il sistema ecologico e migliorare i mezzi di sostentamento della popolazione ittica.

"La causa principale dell'inquinamento risiede nelle rive", ha spiegato Wu Tingfei, un funzionario dell'autorità idrica municipale, sottolineando che la chiave per il successo della depurazione del fiume Meishe sta nella risoluzione del problema alla fonte e nel ripristino ecologico del corso d'acqua.

La città ha preso l'iniziativa di implementare il 'river chief system' nella provincia, che ha contribuito significativamente al trattamento dell'acqua e ha assicurato la regolare esecuzione delle misure di ripristino ecologico. Grazie agli anni di sforzi incessanti, il fiume Meishe ha ripreso vita.

"Quando ero giovane, l'acqua era così limpida che noi bambini ci nuotavamo spesso in estate", ha raccontato Wang Kaixuan, un residente locale, aggiungendo che il fiume è diventato sporco e maleodorante con lo sviluppo della città, al punto che nessuno voleva più viverci vicino. (SEGUE)