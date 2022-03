Cina: Hainan, la rinascita del 'fiume madre' (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 21 MAR - Elogiando gli sforzi di bonifica del governo, Wang ha aggiunto che il paesaggio su entrambe le sponde del fiume è diventato più gradevole e l'acqua più chiara, attirando sempre più specie di pesci e uccelli: "i residenti locali spesso ci portano i bambini a giocare".

Il Fengxiang Wetland Park vicino al fiume Meishe è ora caratterizzato da un ambiente molto vivace: gli adulti fanno jogging o portano a spasso il cane lungo le sponde, mentre i bambini fanno volare gli aquiloni e giocano sul prato.

"Una volta era una discarica di rifiuti e un fosso fetido, ma ora è stato trasformato dal governo in un parco", ha spiegato Huang Zilu, un residente locale che stava facendo un picnic nel parco con la famiglia e gli amici. Il parco offre un bel panorama e un ambiente gradevole. È un posto perfetto per fare esercizio e per divertirsi, nonché per portare i bambini a giocare.

Dall'inizio di quest'anno, l'Hainan ha avviato un progetto completo che comprende il trattamento delle acque reflue, assicurando i rifornimenti idrici, la prevenzione delle inondazioni, la conservazione idrica e la protezione delle acque marine.

La conservazione idrica è la priorità principale dell'Hainan per il periodo del 14° piano quinquennale (dal 2021 al 2025) e il fiume Meishe può certamente essere acclamato come esempio di un progetto di successo nel suo genere all'interno della provincia.

Wu ha concluso che Haikou rivestirà un ruolo di primo piano nella campagna di conservazione idrica dell'Hainan: sono stati pianificati 217 progetti, con un investimento totale di 36,6 miliardi di yuan (circa 5,8 miliardi di dollari).