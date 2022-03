Cina: China Merchants Bank profitti +23,2% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - China Merchants Bank, uno dei più grandi istituti di credito in Cina, ha registrato una crescita dell'utile netto del 23,2% nel 2021.

La banca ha accumulato 119,9 miliardi di yuan (circa 18,83 miliardi di dollari) di utile netto attribuibile agli azionisti l'anno scorso, secondo l'ultimo rapporto sui guadagni della società depositato presso la Borsa di Shanghai.

Le entrate commerciali dell'istituto bancario si sono attestate a 331,3 miliardi di yuan, in crescita del 14,04% anno su anno.

Alla fine dell'anno scorso, il rapporto tra prestiti insolventi e prestiti totali (il cosiddetto 'non-performing loan ratio') della banca è diminuito di 0,16 punti base dalla fine dell'anno scorso, giungendo a quota 0,91%, mentre il coefficiente di copertura dell'accantonamento (o provision coverage ratio dalla sua dizione in inglese) è aumentato di 46,19 punti percentuali, raggiungendo il 483,87%.

Gli asset totali dell'istituto creditizio ammontavano a 9.250 miliardi di yuan, in crescita del 10,62% rispetto alla fine dell'anno scorso. (XINHUA)