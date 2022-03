Asteroide prende nome di università cinese

(XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - La Huazhong University of Science and Technology (Hust), un'università di ricerca omnicomprensiva, ha ispirato il nuovo nome di un asteroide. Lo ha reso noto oggi l'Accademia Cinese delle Scienze.

Oggi ha avuto luogo una cerimonia online e in presenza per annunciare il nome dell'asteroide Huazhongkejida (pinyin cinese di Hust), approvato dall'Unione Astronomica Internazionale (Uai).

Secondo un comunicato dell'organizzazione, l'asteroide codificato 52487 è stato scoperto nel 1995 dagli astronomi dell'Osservatorio Xinglong dei National Astronomical Observatories dell'Accademia.

Hust ha compiuto molte scoperte scientifiche all'avanguardia e ha promosso attivamente studi interdisciplinari come la fisica, l'astronomia e la scienza dello spazio. L'università ha anche istituito il primo Dipartimento di Astronomia della Cina centrale.

Gli ultimi tre numeri del codice dell'asteroide, 487, sono gli stessi del numero di registro di Hust nel ministero dell'Istruzione, ha dichiarato la Uai.

Gli asteroidi sono gli unici corpi celesti che vengono nominati da chi li scopre. La possibilità di assegnare un nome è considerata un onore internazionale e permanente. (XINHUA)