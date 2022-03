'Ice Cube' aprirà al pubblico nel mese di aprile

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Il National Aquatics Center o 'Ice Cube' che ha ospitato eventi di curling nel corso di Pechino 2022 sarà aperto al pubblico nel mese di aprile di quest'anno.

Yang Qiyong, direttore generale del centro, ha rivelato oggi a Xinhua che l'immagine distintiva dei Giochi Invernali, le tribune, e le piste di curling sono completamente conservati per le visite post-Olimpiche, mentre le mascotte 'Bing Dwen Dwen' e 'Shuey Rhon Rhon' saranno ancora presenti.

L'Ice Cube offrirà al pubblico il gusto delle Olimpiadi e contribuirà a diffondere la cultura olimpica invernale.

Manifesti e materiali pubblicitari sono stati raccolti per promuovere lo spirito dei volontari di Pechino 2022, e il mercato olimpico delle spille che ha notato un grande entusiasmo relativo alla condivisione rimarrà aperto per i fan, ha affermato Yang.

Tuttavia, la pista di curling sarà spostata nuovamente nella piscina nel mese di giugno come 'Water Cube', mentre il parco divertimenti e la riconvertita piscina accoglieranno la popolazione prima delle vacanze estive.

Il centro sportivo di ghiaccio sotterraneo sul lato meridionale dell''Ice Cube' sarà aperto al pubblico per la prima volta a maggio.

Le due piste di ghiaccio saranno disponibili tutto l'anno, con quella da 1.000 metri quadrati quale sede permanente per le competizioni e gli allenamenti di curling, e l'altra di 1.830 metri quadrati per il pattinaggio artistico, l'hockey su ghiaccio e gli spettacoli sul ghiaccio.

Alla fine dell'anno, il centro ospiterà ancora una volta competizioni internazionali di curling. (XINHUA)