Cina: utile netto raddoppiato per aziende futures

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Il mercato cinese dei futures ha riportato una solida espansione nel mese di febbraio, con una crescita a due cifre in termini di entrate operative e profitti netti.

L'utile netto delle 150 aziende futures del Paese ammontava a 1,06 miliardi di yuan (circa 167,1 milioni di dollari), con un'impennata del 98,85% rispetto all'anno precedente, stando alla China Futures Association.

Dai dati è inoltre emerso che le entrate operative di tali imprese sono cresciute dell'87,74% rispetto al 2021 per raggiungere 3,13 miliardi di yuan.

Il fatturato dei futures relativo al trading nello scorso mese è arrivato a 34.970 miliardi di yuan, in crescita dello 0,2% rispetto all'anno precedente, mentre il volume del settore si è attestato a 427 milioni di lotti, stando a quanto reso noto dall'associazione. (XINHUA)