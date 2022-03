Cina: riserva costruisce nidi per uccelli a rischio

(XINHUA) - HARBIN, 20 MAR - La riserva naturale nazionale di Honghe nella provincia cinese nordorientale dell'Heilongjiang ha costruito 100 nuovi nidi artificiali per le cicogne bianche orientali, una specie di uccelli a rischio.

La cicogna bianca orientale, una specie di uccello migratore sotto protezione nazionale di prima classe, è stata classificata quale specie 'a rischio' dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

All'inizio di quest'anno, la riserva ha aggiunto 100 nidi d'uccello artificiali in ferro sostituendo quelli in legno installati in precedenza, dal momento che si ritiene che le nuove strutture siano più sicure e resistenti alla decomposizione, in modo da avere una durata nel tempo più lunga e una più efficiente capacità di attirare la fauna selvatica.

La riserva rimpiazzerà gradualmente i nidi artificiali in legno con quelli in ferro, ha affermato Zhu Baoguang dell'ufficio amministrativo del parco naturale.

Con un'area totale di 21.835 ettari, la riserva è soprannominata 'la casa cinese delle cicogne bianche orientali' e si tratta anche di un importante habitat di riproduzione per diversi rari uccelli migratori.

Al fine di ripristinare la popolazione della cicogna a rischio, dal 1993 la riserva naturale ha fino ad ora costruito 389 nidi artificiali e alla fine del 2021 aveva aiutato con successo le specie selvatiche ad allevare 1.748 piccoli di cicogna bianca orientale. (XINHUA)