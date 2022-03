Cina: Pv su tetti alimenta transizione verde

(XINHUA) - HANGZHOU, 20 MAR - Cainiao Network, il braccio logistico di Alibaba, ha acceso il 17 marzo i nuovi impianti fotovoltaici (Pv) sui tetti dei suoi depositi doganali nella provincia cinese orientale dello Zhejiang.

Estendendosi per oltre 100.000 metri quadrati, i pannelli fotovoltaici sul tetto hanno brillato al sole nei due principali magazzini doganali dell'azienda: Hangzhou Comprehensive Bonded Zone nel capoluogo provinciale Hangzhou e Ningbo Qianwan Comprehensive Bonded Zone nella città di Ningbo.

Gli impianti fotovoltaici possono produrre circa 8 milioni di chilowattora (kWh) di elettricità all'anno, una cifra equivalente al consumo annuale di elettricità di oltre 3.000 famiglie.

I tetti un tempo inutilizzati possono ora soddisfare le esigenze di consumo energetico dei parchi industriali di Cainiao e condividere l'elettricità di riserva con la rete statale, ha affermato Wang Xinjie, responsabile del funzionamento e della manutenzione delle strutture dei magazzini doganali di Cainiao.

Pannelli fotovoltaici analoghi sopra agli edifici hanno inoltre aiutato Hangzhou Ruidong Machinery Co. Ltd. a ridurre i costi di produzione dell'azienda.

Il progetto fotovoltaico di Ruidong dovrebbe generare circa 2,2 milioni di kWh di elettricità ogni anno, aiutando a risparmiare 720 tonnellate di carbone normale o a diminuire le emissioni di Co2 di 2.200 tonnellate.

"Dopo essere stati messi in funzione per metà mese, i sistemi fotovoltaici sul tetto ci hanno fatto risparmiare quasi 10.000 yuan (circa 1.570 dollari) sulla nostra bolletta elettrica", ha dichiarato Han Shilong, operatore della società di macchinari.

Mentre la transizione verde acquista sempre più popolarità nel mondo, gli impianti fotovoltaici sul tetto sono diventati una scelta innovativa ed ecologica nella progettazione architettonica in tutta la Cina. (SEGUE)