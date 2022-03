Cina: Pv su tetti alimenta transizione verde (2)

(XINHUA) - HANGZHOU, 20 MAR - A febbraio, l'aeroporto internazionale Daxing di Pechino ha messo in funzione il proprio progetto di energia fotovoltaica per il parcheggio, dalla capacità produttiva annuale di energia di oltre 3 milioni di kWh.

I due edifici del parcheggio dell'aeroscalo interessano una superficie totale di circa 250.000 metri quadrati, mentre circa 18.000 metri quadrati dei tetti sono coperti da moduli fotovoltaici a pellicola sottile.

Con il suo design ecologico, il progetto dovrebbe risparmiare 1.080 tonnellate di carbone standard e ridurre le emissioni annuali di Co2 di 3.040 di tonnellate.

Solo nel 2021, la Cina ha aggiunto 52,97 milioni di kilowatt di capacità di generazione di energia fotovoltaica installata, circa il 55% della quale è stata grazie al contributo di sistemi di generazione fotovoltaica distribuita, quali i pannelli fotovoltaici sui tetti.

"Gli impianti fotovoltaici sui tetti sono solo l'inizio del nostro piano di sviluppo sostenibile per le importazioni dell'azienda", ha rivelato Sun Beibei, direttore generale del dipartimento della catena di approvvigionamento globale delle importazioni di Cainiao.

Entro settembre 2023, i pannelli fotovoltaici sul tetto dei magazzini doganali di Cainiao saliranno a circa 500.000 metri quadrati e i depositi includeranno anche la "riduzione del carbonio" in ogni collegamento logistico, ha aggiunto Sun.

"Puntiamo a costruire una rete logistica globale eco-friendly per i commercianti e i marchi di tutto il mondo al fine di ridurre l'impronta del carbonio di pari passo", ha concluso il direttore. (XINHUA)