Cina migliorerà ulteriormente il meccanismo Reit

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Il regolatore dei titoli cinese ha comunicato che collaborerà con altri dipartimenti governativi al fine di migliorare ulteriormente il meccanismo sui fondi di investimento specializzati nell'immobiliare per infrastrutture (Real Estate Investment Trust, Reit), quale componente degli sforzi volti a sostenere meglio l'economia reale.

Nell'aprile del 2020, la Cina aveva avviato un programma pilota sui Reit infrastrutturali allo scopo di approfondire la riforma strutturale sul lato dell'offerta nel settore finanziario e migliorare le capacità del mercato dei capitali.

La portata del programma pilota Reit dovrebbe essere ampliata, ha comunicato due giorni fa la China Securities Regulatory Commission.

La commissione sta guidando gli scambi con l'obiettivo di formulare regolamenti per l'espansione del Reit, e successivamente richiederà pareri.

La China Securities Regulatory Commission ha poi aggiunto che verrà inoltre promosso lo schema pilota Reit sui progetti di alloggi in affitto a prezzi accessibili.

Quale approccio fondamentale per la realizzazione della cartolarizzazione immobiliare, i Reit raccolgono i fondi degli investitori e li consegnano alle istituzioni di investimento professionali per la gestione degli investimenti immobiliari.

(XINHUA)