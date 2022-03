Cina lavora per catene approvvigionamento stabili

(XINHUA) - SHENZHEN, 20 MAR - Mentre l'ultima recrudescenza del Covid-19 rallenta il ritmo della vita nel Delta del Fiume delle Perle in Cina, vengono fatti sforzi congiunti al fine di assicurare la stabilità della catena di approvvigionamento della regione.

Le autorità e le imprese dell'area, hub manifatturiero della Cina, hanno implementato una serie di misure finalizzate a mitigare l'impatto dell'ultimo focolaio sulla produzione e sulle operazioni commerciali.

RISPOSTA TEMPESTIVA E RISOLUTA Nella metropoli meridionale cinese di Shenzhen, dal 13 marzo sono state attuate severe e meticolose misure di prevenzione e monitoraggio per contenere la diffusione del virus, adottandone alcune che includono la sospensione dei sistemi di autobus e metropolitana.

Anche le comunità e i parchi industriali sono stati posti sotto gestione a circuito chiuso, stando al quartier generale di prevenzione e controllo del Covid-19 di Shenzhen.

Tali rigorose misure si sono rivelate efficaci e hanno contribuito a frenare la diffusione delle infezioni da Covid-19, garantendo in questo modo la ripresa della normale quotidianità.

Dal momento che il numero di nuovi casi di Nuovo Coronavirus è diminuito costantemente, Shenzhen ha adeguato di conseguenza le sue misure di prevenzione e controllo.

Nella giornata di venerdì la cittadina ha ripreso la vita normale e la produzione in cinque distretti, tra cui Guangming e Pingshan, in cui la diffusione del virus nella comunità è stata contenuta.

Inoltre, gli uffici governativi, le imprese e le aziende nella metropoli di Shenzhen sono pronti per riprendere la normale attività lavorativa e la produzione a partire da domani, dal momento che l'ultima recrudescenza di Covid-19 si sta placando, stando a quanto reso noto oggi dalle autorità locali.

Dal 21 marzo la città riprenderà anche i servizi di autobus e metropolitana. Le autorità stanno mettendo in atto misure al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento, oltre che della regolare quotidianità e del lavoro per la gente del luogo. (SEGUE)