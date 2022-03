Cina lavora per catene approvvigionamento stabili (2)

(XINHUA) - SHENZHEN, 20 MAR - SALVAGUARDARE LE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO Alla New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. (Snibe) nel distretto Pingshan di Shenzhen, oltre 1.300 membri del personale vivevano e lavoravano in una gestione a circuito chiuso con lo scopo di mantenere la regolare produzione nel corso dell'ultimo focolaio.

Snibe è una società biomedica specializzata in strumenti di laboratorio clinico e reagenti diagnostici in vitro, che fornisce prodotti a oltre 7.700 istituzioni sanitare in Cina ed esporta in 147 Paesi e regioni.

"Al fine di garantire i servizi di test effettuati da più di 20.000 istituzioni sanitarie in tutto il mondo, la nostra azienda ha superato le difficoltà e ha mantenuto operative le sue linee di produzione ", ha affermato Ding Chenliu, vicedirettore generale della Snibe.

Snibe è solo una delle aziende della regione che si è impegnata per assicurare operazioni senza intoppi nel contesto dell'ultima recrudescenza del Covid-19.

Nel parco industriale Luk Ka per l'imballaggio green e la stampa a Qiaotou Township della città di Dongguan, nella provincia meridionale del Guangdong, il governo locale ha allestito siti temporanei di campionamento di test molecolari con l'obiettivo di offrire servizi di tamponi a quasi 2.000 dipendenti di oltre 30 aziende del parco.

Le autorità locali sono inoltre state un riferimento per l'area attraverso la sua gestione chiusa e l'emissione di documenti di entrata e uscita per le imprese con esigenze di trasporto, facendo ogni sforzo possibile per garantire un'efficiente prevenzione del Covid-19 salvaguardando la produzione.

"Con il supporto governativo abbiamo preparato in anticipo alloggio e alimenti per i nostri dipendenti, in modo tale da permettere loro di vivere e lavorare nel parco senza preoccupazioni", ha spiegato Ma Songmian un dirigente della Luk Ka International Ltd.

Il governo locale ha fornito un sostegno mirato, professionale e premuroso alle imprese nel coordinare il lavoro di prevenzione e controllo con lo sviluppo economico, ha aggiunto Bai Xuefeng della società Sunwoda Electronic Co. Ltd.

"Con un sostegno così forte, abbiamo piena fiducia nella stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento", ha proseguito Bai.

"Continueremo a intensificare i servizi mirati per le imprese, incluse misure quali i tamponi molecolari giornalieri e la gestione a circuito chiuso", ha affermato ieri Huang Qiang, vice segretario generale del governo municipale di Shenzhen, nel corso di una conferenza stampa.

"Siamo impegnati a garantire una produzione e un approvvigionamento invariati, e ci sforziamo di mantenere la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento", ha concluso Huang. (XINHUA)