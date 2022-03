Cina elenca misure a sostegno di suoi marchi storici

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Le autorità cinesi hanno rilasciato una linea guida volta a far brillare i marchi storici del Paese con nuova vitalità, quale componente degli sforzi finalizzati ad aumentare il consumo e a soddisfare il bisogno della popolazione di una vita migliore.

La linea guida, emessa congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri sette dipartimenti governativi, ha elencato le misure per ravvivare l'innovazione sui marchi storici e sprigionare la domanda.

Le imprese con marchi storici sono incoraggiate a sviluppare prodotti culturali creativi insieme alle istituzioni pertinenti, oltre che a svolgere attività di esperienza culturale e a fornire servizi personalizzati, si legge nel documento.

Le tecnologie dell'informazione moderne, come i big data e il cloud computing, dovrebbero permettere ai marchi storici di coltivare nuovi modelli di business e scenari di consumo, stando a quanto emerge dalla linea guida.

Dal documento emerge inoltre che le misure dovrebbero essere intraprese al fine di istituire percorsi commerciali e punti panoramici con le caratteristiche dei marchi storici al fine di mostrare al meglio il loro fascino. (XINHUA)